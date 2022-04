Die Ukraine hat den für den EU-Kandidatenstatus erforderlichen Fragebogen ausgefüllt, so der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Ihor Zhovkva

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Fragebogen, den die Ukraine benötigt, um EU-Kandidat zu werden, sei bereits vollständig ausgefüllt worden, sagte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, in einem nationalen Telethon.

„Der Bundespräsident hat Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in der Ukraine am 8. April versprochen, dass die Ukraine innerhalb einer Woche den Fragebogen ausfüllen wird, den Frau Ursula mitgebracht hat. Heute ist eine Woche vergangen und wir können feststellen, dass das Dokument, das Ursula mitgebracht hat, auf ukrainischer Seite fertiggestellt wurde. Der Ball liegt nun also bei der Europäischen Kommission. Sie wird eine Empfehlung abgeben, ob die Ukraine die Kopenhagener Kriterien für eine Mitgliedschaft erfüllt. Ohne eine solche Empfehlung wird uns niemand in die EU aufnehmen. Wir gehen davon aus, dass auf der Grundlage dieser Informationen, die wir der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt haben, eine solche Empfehlung positiv ausfallen wird, und dann sind die EU-Mitgliedstaaten am Zug“, sagte Zhovkva.

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes fügte hinzu, dass die Ukraine damit rechne, auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni den Status eines Kandidatenlandes zu erhalten.

„Und dann sollten die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU beginnen. Und wenn wir solche Verhandlungen führen, können wir bereits über eine Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU sprechen“, sagte er.