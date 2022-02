Die Ukraine fordert den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine ruft die Länder der Welt auf, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen.

„Die Ukraine hat die diplomatischen Beziehungen zur Russischen Föderation abgebrochen. Ich rufe alle Partner auf, dasselbe zu tun. Zeigen Sie mit diesem konkreten Schritt, dass Sie an der Seite der Ukraine stehen und den dreistesten Akt bewaffneter Aggression in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg kategorisch ablehnen“, twitterte Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag, 24. Februar.