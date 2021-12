In der Ukraine gibt es fast 6.000 neue Fälle von COVID-19

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 5.940 neue Fälle des Coronavirus COVID-19 festgestellt. Dies ist ein leichter Anstieg gegenüber den Zahlen vom Dienstag. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag, 30. Dezember, mit.

Unter den Neuinfizierten sind 373 Kinder und 137 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Insgesamt wurden 1.747 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Es gab 278 Todesopfer und 10.369 geborgene Personen.

Die meisten neuen Fälle wurden in Kiew (1.263), im Gebiet Donezk (350) und im Gebiet Odessa (339) registriert. Gleichzeitig wurden in der Oblast Tschernihiw keine neuen Fälle bestätigt.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine: 3.660.620 Menschen erkrankten; 3.460.249 Menschen erholten sich; 95.690 Todesfälle.

Zahl der neuen COVID -19-Fälle in den ukrainischen Regionen:

Kiew – 1.263

Winnyzja – 271

Wolhynienska – 126

Dnipropetrowska – 185

Donezk – 350

Schytomyrska – 61

Zakarpatska – 214

Zaporizska – 206

IwanoFrankivska – 225

Kiewska – 235

Kirovohradska – 60

Luhanska – 86

Lwiwska – 256

Mykolayivska – 140

Odessa – 339

Poltavska – 443

Riwne – 108

Sumy – 188

Ternopil – 113

Charkiw – 271

Cherson – 76

Chmelnyzkyj – 296

Tscherkassy – 297

Tscherniwzi – 121

Tschernihiw – 0

Es wurde am Tag zuvor gemeldet, dass in der Ukraine sechs Fälle von Infektionen mit dem Omicron-Stamm festgestellt worden sind. Es wurde aus drei Ländern „importiert“ – Deutschland, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ministerpräsident Denys Schmyhal versicherte seinerseits, dass es keine weiteren Abriegelungen in der Ukraine geben werde…