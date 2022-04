Die Ukraine hat ein Kernkraftwerk umbenannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

NAEC Energoatom hat den Namen des südukrainischen Kernkraftwerks geändert und es in Pivdenno-Ukrainian umbenannt. Ein entsprechender Auftrag wurde unterzeichnet, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 27. April mit.

„Das südukrainische Kernkraftwerk ist jetzt Pivdenno-Ukrainisch! Der Befehl zur Umbenennung wurde von Petro Kotin, dem Leiter von NAEK Energoatom, unterzeichnet, „um den Namen des südukrainischen KKW-Büros mit den Anforderungen der staatlichen Sprachstandards und den Regeln der ukrainischen Rechtschreibung in Einklang zu bringen“, so

in einer Erklärung. Von nun an wird der abgekürzte Name des Kraftwerks PAES lauten.

„Der Name der Satellitenstadt des Kraftwerks, Juschnoukrainsk, wurde noch nicht geändert, aber das ist nur eine Frage der Zeit und längerer Verfahren“, erklärte Energoatom.