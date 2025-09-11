Die Ukraine hat mehr als fünf Millionen Tonnen Getreide exportiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine hat bereits 3,42 Millionen Tonnen Weizen, 685.000 Tonnen Gerste und 890.000 Tonnen Mais exportiert.

Seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2025/2026 hat die Ukraine 5,028 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert (Stand: 10. September). Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung mit.

So hat die Ukraine seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2025/2026 3,42 Millionen Tonnen Weizen (letztes Jahr – 4,67 Millionen Tonnen), 685 Tausend Tonnen Gerste (letztes Jahr – 1,16 Millionen Tonnen) und 890 Tausend Tonnen Mais (2,49 Millionen Tonnen) exportiert. Es gab bisher keine Lieferungen von Roggen.

Darüber hinaus lieferte die Ukraine 11,3 Tausend Tonnen Mehl (gegenüber 14,4 Tausend Tonnen im gleichen Zeitraum des letzten Wirtschaftsjahres). Wir erinnern daran, dass das Volumen der landwirtschaftlichen Produktion in der Ukraine im Zeitraum Januar-Juli 2025 um 18,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres zurückgegangen ist. Es wurde bekannt, wo in der Ukraine die meisten Wassermelonen angebaut werden