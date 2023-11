Die Ukraine, Moldawien und Rumänien haben vereinbart, den Güterverkehr zu optimieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bahnbetreiber der Ukraine, Rumäniens und Moldawiens haben Pläne entwickelt, um den Güterverkehr auf der Strecke Reni – Giurgiulesti – Galati und zurück zu verbessern. Dies berichtet die staatliche moldawische Eisenbahngesellschaft Calea Ferat din Moldova.

Es wird berichtet, dass sich die Betreiber während des dreiseitigen Treffens auf die durchgehende Durchfahrt durch den Bahnhof Reni, die Koordinierung des Transportvolumens fünf Tage im Voraus, die Übergabe von vollen, aus 50-60 Waggons zusammengestellten Zügen (von Moldawien nach Rumänien), den dreiseitigen Austausch von Informationen über die Bewegung von Waggons und die tägliche Verarbeitungskapazität der Empfängerterminals in Galac sowie die Integration der Empfängerterminals in Galac in den AC Mesplan geeinigt haben.

„Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen, insbesondere wird sich dadurch die Kapazität des Grenzübergangs Giurgiulesti – Galati um das Dreifache erhöhen, die Zeit des Wagenverkehrs zwischen Moldawien, der Ukraine und Rumänien wird sich um zwei oder drei Tage verkürzen und die Transportkosten werden sich verringern“, fasste der moldawische Unternehmer das Treffen zusammen.