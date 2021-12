Die Ukraine und Schweden wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich verstärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat bei einem Besuch in Schweden ein neues Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich unterzeichnet. Dies gab der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist am Dienstag, 14. Dezember, bekannt, wie TASS berichtete.

„Wir haben ein Abkommen zwischen Schweden und der Ukraine unterzeichnet. Wir setzen die bestehende Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich fort und vertiefen sie“, sagte er.

Schwedischer Minister lädt Ukraine zu internationaler Übung Aurora 2023 ein. Die Ukraine hat die Einladung angenommen.

Resnikow sagte auf einer Pressekonferenz, dass die Ukraine de facto Mitglied der NATO sei.

„Unser Recht, Mitglied der NATO oder eines anderen Bündnisses zu werden, steht in der Verfassung, es ist unser souveränes Recht. Wir werden de facto Mitglied der NATO bleiben, wir werden die NATO-Standards in unserem Land umsetzen, wir werden Reformen durchführen, weil wir sie brauchen. Und dann wird die Stunde kommen, in der eine politische Entscheidung zwischen der Ukraine und dem Bündnis getroffen wird, und wir werden de jure Mitglied des Bündnisses werden“, sagte er.

Am Vortag hatte die schwedische Außenministerin Ann Linde erklärt, dass eine weitere russische Aggression gegen die Ukraine mit einer harten Antwort beantwortet werden würde.