In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges 197 Kinder getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einer groß angelegten Invasion durch russische Aggressoren in der Ukraine wurden 197 Kinder getötet und 351 weitere verletzt. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag, 14. April, mit.

Nach Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft waren die meisten Kinder in der Region Donezk – 115, in der Region Kiew – 105, in der Region Charkiw – 81, in der Region Tschernihiw – 54, in der Region Mykolajiw – 40, in der Region Cherson – 38, in der Region Luhansk – 36, in der Region Saporischschja – 23, in der Region Kiew – 16, in der Region Sumy – 16, in der Region Schytomyr – 15 betroffen.

Es wird betont, dass diese Zahlen nicht endgültig sind, da noch ermittelt wird, wie viele Opfer sich an Orten aktiver Kämpfe, in vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten befinden.

In den letzten 24 Stunden wurden neue Fakten über die von den russischen Besatzern begangenen Gräueltaten bekannt. So wurden in den Siedlungen Hostomel und Butscha in der Region Kiew die Leichen von Kindern im Alter von 4 und 10 Jahren mit körperlichen Verletzungen sowie die verkohlte Leiche eines 17-jährigen Jungen gefunden.

Außerdem wurde bekannt, dass russische Soldaten im Februar an einem Kontrollpunkt in der Tschernobyl-Zone in der Nähe des Dorfes Dytyatky (Region Kiew) auf ein Zivilfahrzeug geschossen haben, das am Straßenrand angehalten hatte. Ein Vater und sein minderjähriger Sohn wurden getötet.

Darüber hinaus ist die Zahl der Kinder, die durch den Beschuss des Bahnhofs in Kramatorsk getötet wurden, auf sieben gestiegen. Zwei weitere Kinder starben im Krankenhaus.

Durch den massiven Beschuss und die Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer durch die russischen Streitkräfte wurden insgesamt 1.014 Bildungseinrichtungen beschädigt, von denen 91 vollständig zerstört wurden.

Am Vortag waren 191 Kinder tot gemeldet worden. So starben allein an einem Tag sechs junge Ukrainer und zwei weitere wurden infolge der russischen „Spezialoperation“ verwundet.