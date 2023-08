Die Ukraine wird 340.000 Erstklässler haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Schuljahr 2023/2024 werden 340.000 Erstklässler die ukrainischen Schulen besuchen. Dies gab der stellvertretende Minister für Bildung und Wissenschaft Andrij Witrenko am Donnerstag, den 31. August, in einer Fernsehsendung bekannt.

„Dieses Jahr erwarten wir etwa 340 Tausend Erstklässler. Letztes Jahr waren es 325 Tausend“, sagte er.

Witrenko wies darauf hin, dass dies eine ungefähre Zahl ist. Wie viele Kinder genau in der 1. Klasse zur Schule gingen, werden wir nach dem 1. Oktober wissen.

In den Schulen in Kiew werden am 1. September fast 25 Tausend Erstklässler eingeschult, was in etwa den Zahlen der Vorkriegszeit entspricht.

Erinnern Sie sich, das Schuljahr dauert vom 1. September 2023 bis zum 28. Juni 2024. Ab dem 1. September wird es in den Schulen der Ukraine drei Formate der Bildung geben. Jede Region hat ihre eigene – abhängig von der Sicherheitslage.