Die Ukraine wird eine Rekordmenge an Strom aus Europa erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es wird Strom aus fünf Ländern mit einer maximalen Kapazität von bis zu 1.689 MW während bestimmter Stunden geliefert werden.

Am Freitag wird die Ukraine eine Rekordmenge an Strom aus Europa importieren – etwa 32.000 MWh. Dies berichtete Ukrenergo am 14. Juni.

„Im Laufe des Tages aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Moldawien. Das Gesamtvolumen von 31 904 MWh, mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden bis zu 1 689 MW“, heißt es in der Meldung.

Im Gegenzug werden keine Exporte getätigt oder sind solche geplant.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass Oblenergos heute in der gesamten Ukraine stündliche Abschaltungen von 18:00 bis 22:00 Uhr vornehmen wird.

Nach Angaben von Ukrenergo sind seit heute Morgen 3 Siedlungen in der Region Sumy witterungsbedingt stromlos.

Aus anderen Gründen sind 494 Ortschaften ohne Stromanschluss. In den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk und Charkiw gibt es neue Stromausfälle aufgrund von Kämpfen.