Die Ukraine wird in der Silvesternacht Strom nach Moldawien exportieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die Ukraine plant, in der Silvesternacht Strom nach Moldawien zu exportieren. Das Stromnetz hat genügend Kapazität.

Die Ukraine plant, in der Silvesternacht Strom nach Moldawien zu exportieren. Das Stromnetz hat genügend Kapazität.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums auf seiner Website mit.

Zum ersten Mal seit langer Zeit wird die Ukraine Strom exportieren. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2024 wird die Ukraine Strom nach Moldawien exportieren.

Gleichzeitig stellte das Energieministerium fest, dass es auch plant, 11.600 MWh Strom auf kommerzieller Basis zu importieren.

Wie bereits erwähnt, gibt es im ukrainischen Stromnetz kein Defizit und es werden keine Blackout-Pläne angewendet.

Außerdem wurde ein Wärmekraftwerk in der Region Donezk, das massiv beschossen wurde, teilweise wieder in Betrieb genommen, wie am 24. Dezember berichtet.