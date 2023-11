Die Ukraine wird den Tarif für die Stromübertragung erhöhen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt), hat den Entwurf einer Entscheidung über die Festsetzung des Tarifs der NEC Ukrenergo für die Stromübertragung in Höhe von 592,89 Hrywnja/MWh (im Folgenden ohne Mehrwertsteuer) für das Jahr 2024 genehmigt. Die entsprechende Entscheidung zur Genehmigung der Tarife wurde auf der Sitzung der Regulierungsbehörde am Donnerstag, den 16. November getroffen.

Darüber hinaus wurde der Übertragungstarif für Unternehmen der grünen Metallurgie in Höhe von 412,68 Hrywnja/MWh genehmigt.

Gleichzeitig stellte die Regulierungsbehörde fest, dass der Tarif entsprechend angepasst werden sollte, sobald die vom Energieministerium bereits genehmigte Prognosebilanz für Strom und Wärme des Vereinigten Energiesystems der Ukraine für 2024 bei der Regulierungsbehörde eingegangen ist.

Darüber hinaus hat die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsunternehmen durchführt, eine Erhöhung des Tarifs von NEC Ukrenergo für den Versand um 5% – bis zu 100,37 Hrywnja/MWh – genehmigt.

Gleichzeitig beträgt der Durchleitungstarif bis Ende 2023 485,1 Hrywnja/MWh, der Durchleitungstarif für „grüne“ Metallurgie 209,42 Hrywnja/MWh und der Versandtarif 95,54 Hrywnja/MWh.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich der Energie und der öffentlichen Versorgung zuständig ist, vor einer Woche neue Grenzpreise auf dem Strommarkt festgelegt hat, die ab dem 30. November in Kraft treten werden.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj der Nationalen Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich der Energie und der öffentlichen Versorgungsbetriebe zuständig ist, empfohlen, die Grenzpreise anzugleichen. Der Regulierungsbehörde wurde auch empfohlen, sich mit der Frage zu befassen, wie die wirtschaftlichen Bedingungen für die Gewinnung von Stromimporten im Winter sichergestellt werden können.