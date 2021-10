In der Ukraine wurde bei einem Baby Polio diagnostiziert: Es wurde nicht geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem Kleinkind in der Ukraine wurde Polio festgestellt – die Eltern des Babys hatten sich aus religiösen Gründen bewusst geweigert, es zu impfen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch, 6. Oktober, mit.

Es wurde ein Fall von Lähmung bei einem eineinhalbjährigen Kind aus der Region Rivne gemeldet. Die Krankheit wird durch ein Derivat des Impfstammes von Polioviren Typ 2 (Sabin 2) verursacht.

„Die Eltern verweigerten wissentlich die nach medizinischen Standards erforderlichen Impfungen aufgrund religiöser Überzeugungen“, heißt es in dem Bericht.

Das Kind zeigte die ersten Symptome am 1. September und wurde am 3. September mit Symptomen einer Lähmung der unteren Gliedmaßen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Team von Epidemiologen und Virologen ist nun in der Region im Einsatz: Es werden Kontaktpersonen gesucht, deren Biomaterialien gesammelt und analysiert, die Umstände des Falles werden eingehend untersucht usw.

Polio ist eine akute Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Fäkalien und Speichel von Mensch zu Mensch übertragen, am häufigsten durch schmutzige Hände, infizierte Lebensmittel und Wasser. Jedes ungeimpfte Kind oder jeder Erwachsene kann sich mit dem Virus anstecken, aber Kinder unter fünf Jahren sind am anfälligsten für das Virus. Kinder erhalten ihre erste Impfung in den ersten Lebensmonaten.

Zuvor war ein Fall von Polio in Volyn gemeldet worden. Ein zweijähriges Kind erkrankte an Kinderlähmung, weil seine Eltern sich weigerten, es zu impfen.

