Die Ukrainer zögern, ihr Einkommen im Januar zu deklarieren: Der Rekordhalter wird 41 Millionen Steuern zahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar gaben die Ukrainer mehr als 16.000 Steuererklärungen ab. Das erklärte Gesamteinkommen belief sich auf 16,2 Mrd. Hrywnja, das sind 17% oder 2,3 Mrd. Hrywnja weniger als im Januar 2024, berichtet der Pressedienst des Staatlichen Steuerdienstes. Gleichzeitig ist der Betrag der aus dem erklärten Einkommen eingenommenen Steuern gestiegen. Insbesondere erhielt der Staatshaushalt 201,1 Mio. Hrywnja an persönlicher Einkommensteuer (PIT), das sind 42% (60 Mio. Hrywnja) mehr als im letzten Jahr. 34,3 Mio. Hrywnja an Militärsteuer, das sind 23% (6,5 Mio. Hrywnja) mehr als im Januar 2024. E Sieben ukrainische Bürger haben Steuerschulden von mehr als 1 Million Hrywnja angemeldet. Drei von ihnen werden mehr als 10 Mio. Hrywnja an Steuern und Gebühren auf im Ausland erzielte Einkünfte zahlen. Ein Einwohner der Region Schytomyr ist der Spitzenreiter unter den Erklärenden. Er wird 42,1 Millionen Hrywnja an Steuern auf sein Einkommen an den Staatshaushalt abführen. Fast 4.000 Personen haben Erklärungen abgegeben, um eine Steuerrückerstattung zu erhalten. Sie werden 26,3 Millionen Hrywnja zurückerhalten. Zur Erinnerung: Die Kampagne zur Einkommenserklärung läuft bis zum 1. Mai 2025.