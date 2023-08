Das ukrainische Gesundheitsministerium hat die Einzelheiten eines tödlichen Verkehrsunfalls mit ukrainischer Beteiligung in Österreich bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Ukrainer sind bei einem Verkehrsunfall in Österreich ums Leben gekommen. Der Fahrer und die beiden anderen Passagiere, ebenfalls ukrainische Staatsbürger, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dies wurde im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Ukraine berichtet, berichtet UNN.

„Am 12. August kam es am Morgen in der Nähe der Stadt Großkrut in Österreich zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden vier ukrainische Staatsbürger getötet. Der Fahrer und die beiden anderen Insassen – allesamt ebenfalls Ukrainer – wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie befinden sich jetzt unter ärztlicher Aufsicht“, so die Agentur.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Unfallbeteiligten eine Aufenthaltsgenehmigung in Polen hatten.

„Die ukrainische Botschaft arbeitet mit der österreichischen Polizei bei der Untersuchung des Unfalls zusammen und steht in Kontakt mit den Ärzten“, so das Außenministerium weiter.