Die ukrainische Nationalbank hat den Beginn der IWF-Mission in der Ukraine angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Delegation der ukrainischen Nationalbank traf in der US-Hauptstadt Washington mit Mitgliedern der IWF-Mission zusammen. Dies berichtete der Pressedienst der Nationalbank am Samstag, den 15. Oktober, auf seiner Facebook-Seite.

„Sie schenkten der Agenda der gemeinsamen Arbeit in Wien, die bereits nächste Woche stattfinden wird, ihre Aufmerksamkeit“, so die Regulierungsbehörde.

Die Nationalbank der Ukraine stellte fest, dass die Parteien auch eine Reihe von wichtigen Fragen besprachen.

„Auch die Vorbereitungsarbeiten mit Vertretern der IWF-Mission wurden fortgesetzt. Sie achteten auf die Tagesordnung der gemeinsamen Arbeit in Wien, die in der nächsten Woche stattfinden wird, und diskutierten makroökonomische Trends, die Situation auf den heimischen Finanzmärkten, die Übertragung von Änderungen des Diskontsatzes in den Renditen der Marktinstrumente und die Entwicklung der Staatsverschuldung Attraktion auf dem heimischen Markt“, – in der Nachricht festgestellt.

Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank der Ukraine wird von stellvertretenden Leiter der Nationalbank Serhij Nikolaychuk und Yuri Geletiy, sowie der Leiter der