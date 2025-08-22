Die ukrainischen Lebensmittelproduzenten haben die Preise um fast 20% angehoben: Was im Preis steigt, fällt schneller

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Lebensmittelinflation in der Ukraine verlangsamt sich allmählich. Aber sie wird noch einige Zeit hoch bleiben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Statistikdienst.

Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die Großhandelspreise der industriellen Produzenten im Juli 2025 um 4,7% im Vergleich zum Juli letzten Jahres.

Bei der Produktion von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren stiegen die Preise um 18,9%, davon 17,7% innerhalb der Ukraine und 22,9% außerhalb der Ukraine.

Die Preise für Fleisch und Fleischprodukte stiegen am stärksten, nämlich um 25,1%, davon 25,4% innerhalb der Ukraine.

Bei der Herstellung von Molkereiprodukten stiegen die Preise um 18,4%, davon 19,0% innerhalb der Ukraine.

Bei der Herstellung von Brot, Backwaren und Mehl stiegen die Preise um 16,1%, darunter um 15,7% innerhalb der Ukraine.

Die Getränkehersteller erhöhten die Preise um 9,8%, davon 9,8% innerhalb der Ukraine.

Die Erzeugerpreise für Zucker fielen im Jahresverlauf um 6,9%, davon 6,9% innerhalb der Ukraine.

Die Erzeugerpreise im Großhandel werden mit einer Verzögerung von mehreren Monaten an die Regalpreise weitergegeben.

Lebensmittelpreise in der Ukraine

Nach Angaben des Staatlichen Statistikamtes stiegen die durchschnittlichen Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in der Ukraine im Juli 2025 im Vergleich zum Juli des Vorjahres um 22,6%.

Insbesondere Fleisch und Fleischprodukte verteuerten sich um 24,2%, Butter um 27,8%, Brot und Backwaren um 16,4%, und Zucker sank um 5,4%.

Die weltweiten Nahrungsmittelpreise stiegen im Juli 2025 um 7,6%. Die weltweiten Fleischpreise erreichten ein neues Rekordhoch.