Nachrichten vom 22. September: Strafverfolgungsbeamte gaben 700 Hrywnja für Pornos aus, Russland begann, sich gegen Drohnenangriffe zu versichern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute alle gesprochen haben:

Pornos. Beamte der Strafverfolgungsbehörden von Mukatschewo haben über Telegram ein pornografisches Video von einer Frau gekauft und sie daraufhin beschuldigt, Pornos zu verbreiten.

Über finanzielle Hilfe. In den letzten dreieinhalb Jahren hat die Ukraine mehr als 145 Milliarden Dollar an internationaler Finanzhilfe erhalten und benötigt bis 2025 weitere 8,7 Milliarden Dollar.

Auf Ukrsalisnyzja: Ab dem 28. September werden in einigen Teilen der Karpatenregion Reparaturen an der Strecke und der angrenzenden Eisenbahninfrastruktur durchgeführt. Während dieser Zeit wird es zu vorübergehenden Änderungen der Strecken und Fahrpläne einer Reihe von Zügen kommen.

Über Russland. Die Russen haben ihre Nachfrage nach Hausversicherungen gegen Angriffe durch ukrainische Drohnen stark erhöht.

Über Zucker. Die Zuckerpreise in Europa sind auf ein Drei-Jahres-Tief gefallen, was zum Teil auf die Überbestände infolge der gestiegenen Exporte aus der Ukraine zurückzuführen ist.

EP exklusiv:

Buchhaltungsprobleme: In drei Jahren hat der Staat nur 63 Binnenvertriebene untergebracht

Der Staat hat zig Milliarden Hrywnja ausgegeben, aber mehr als 4 Millionen Binnenflüchtlinge sind immer noch obdachlos. Warum weiß der Staat nicht, für wen er Unterkünfte bereitstellt und wie?