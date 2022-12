Die ukrainischen Streitkräfte beschossen eine Brücke in Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte beschossen eine Brücke zwischen Melitopol und Kostyantynivka. Dies meldete der Telegrammkanal der Streitkräfte der Ukraine. Krieg gegen die Invasoren.

„Es gab einen Angriff auf die Brücke zwischen Melitopol und Kostjantyniwka. Wir fügen hinzu, dass unsere Artillerie jetzt an verschiedenen Stellen in Saporischschja fest zuschlägt“, heißt es in dem Bericht…