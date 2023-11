Die ukrainischen Streitkräfte drängen an den Dnjepr und stürmen ein Dorf in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Video von der Erstürmung des Dorfes Krynki, das eine strategische Position am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson einnimmt, ist aufgetaucht. Es wird in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Das Bildmaterial zeigt, dass die Kämpfer die Straße kontrollieren, die durch das Dorf führt.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte halten weiterhin Positionen am linken Ufer und versuchen, den Brückenkopf zu erweitern“, schreibt einer der Fernsehsender.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine eine russische Kolonne in der Nähe von Krasnogorovka besiegt haben.