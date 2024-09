Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Militärkommandantur versorgt die Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischer Hilfe.

Die ukrainische Militärkommandantur sorgt für die Einhaltung der Normen des humanitären Völkerrechts in Kurschtschyna und bietet den Einwohnern umfassende Hilfe an. Dies meldeten die ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, den 4. September im Telegram.

Auf dem von den ukrainischen Streitkräften kontrollierten Territorium verbleibt eine beträchtliche Anzahl von Zivilisten, die von den russischen Behörden ihrem Schicksal überlassen wurden, ohne Mittel zum Lebensunterhalt – Lebensmittel, Licht, Wasser und Gas.

Da es sich bei den meisten Bewohnern der Region Kursk um ältere Menschen und Kinder handelt, werden die Patienten täglich von Vertretern der zivil-militärischen Zusammenarbeit und von Sanitätern der Militärkommandantur untersucht, und es wird jede notwendige medizinische Hilfe geleistet.

In Übereinstimmung mit den Normen des humanitären Völkerrechts versorgt die Militärkommandantur die Zivilisten mit Lebensmitteln und Trinkwasser.

Die russische Seite hat in dieser ganzen Zeit keine humanitären Korridore geschaffen und keine Hilfe für ihre Bürger geleistet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, sagte, dass die ukrainischen Truppen im Rahmen der Operation Kursk weiter vorrücken. 100 Siedlungen in der Region der Russischen Föderation sind unter Kontrolle.