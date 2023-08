Die ukrainischen Streitkräfte haben auf die russische Erklärung über den "Einschlag in das Kontrollzentrum von Chortyzja" reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einen Tag nach dem Raketenangriff auf Zivilisten in Pokrowsk hat der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, gelogen und behauptet, er habe „den Kontrollpunkt der gemeinsamen Gruppierung der ukrainischen Streitkräfte in Chortyzja getroffen“. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben bereits drei oder vier solcher „Zerstörungen“ gezählt. Dies erklärte der stellvertretende Kommandeur der Operativ-strategischen Truppengruppierung (OSUV) Chortyzja, Sprecher der Ostgruppierung der Streitkräfte der Ukraine, Serhij Tscherewatyj, in einem am Dienstag, den 8. August, veröffentlichten Kommentar für Ukrajinska Prawda.

Nach dem Beschuss von Pokrowsk in der Region Donezk, der ein Hotel und ein Wohnhaus in der Stadt beschädigte und mindestens sieben Menschen tötete und fast 90 verletzte, erklärte das russische Verteidigungsministerium, es habe in der Nähe von Krasnoarmejsk (der sowjetische Name für Pokrowska) zugeschlagen und angeblich „den vorgeschobenen Kontrollpunkt der vereinigten Gruppierung der ukrainischen Kräfte Chortiza“ getroffen.

Sergej Tscherewat wies die neue Erklärung der Kreml-Propaganda zurück.

„Diese Information der verlogenen russischen Propaganda entspricht natürlich nicht der Realität. Es ist das dritte oder vierte Mal, dass sie diesen Kontrollpunkt „zerstört“ haben. Die russischen Terroristen bekämpfen weiterhin friedliche Menschen. Die Antwort auf den Feind aus dem „zerstörten“ Kollektiv Chortyzja wird weiterhin kommen“, betonte er.

Wie bereits berichtet, beschossen die russischen Streitkräfte am 7. August zweimal ein mehrstöckiges Gebäude in Pokrowsk (Gebiet Donezk).

Am Morgen des 8. August wurde bekannt, dass sieben Menschen getötet und 67 verletzt wurden, darunter zwei Kinder.