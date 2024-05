Die Ukrajinska Prawda teilte mit, dass ihr Chefredakteur im Territorialen Zentrum für Vollzug und soziale Unterstützung in Isolationshaft gehalten wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zeitung berichtete, dass dem Chefredakteur der Ukrajinska Prawda, Dmytro Denkov, das Telefon weggenommen wurde und er sich nicht melden konnte.

Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung in der Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj in der Region Odessa haben den Chefredakteur der Economic Pravda, Dmytro Denkov, etwa einen Tag lang festgehalten und ihn daran gehindert, seine Familie zu kontaktieren. Dies erklärte Sevgil Musaeva, Chefredakteurin der Ukrajinska Prawda, am Montag, den 27. Mai.

„Nach unseren Informationen wurde Dmitry festgenommen, sein Telefon und alle Kommunikationsmittel wurden ihm abgenommen. Etwa vierundzwanzig Stunden lang wussten wir nicht, wo er war, weil er sich nicht bei uns meldete. Erst als seine Eltern bei der Polizei eine Durchsuchung beantragten, stellte sich heraus, dass Dmitriy sich im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung von Bilhorod-Dnistrowskyj befindet“, so der Journalist.

Wie wir bereits berichteten, haben Mitarbeiter des State Bureau of Investigation einen Beamten des Territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung des Primorsky Distrikts und des Odessa SP enttarnt, der einen groß angelegten Mechanismus organisierte, um Geld von Männern zu bekommen, die sich der Mobilisierung entziehen wollten.