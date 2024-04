Ukrsalisnyzja hat den Online-Verkauf von Fahrkarten nach Ungarn gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die zweite Phase der Einführung des Online-Verkaufs von Eintrittskarten nach Ungarn hat am Donnerstag, den 4. April, begonnen. Dies berichtet Ukrsalisnyzja auf seinem Telegram-Kanal.

Der Online-Verkauf ist für Fahrkarten für den Zug № 143/146 Tschop – Budapest – Wien geöffnet, der Verbindungen mit Nachtzügen aus Kiew, Luzk und Riwne hat.

„Es handelt sich um Fahrkarten für alle Bahnhöfe sowohl in Ungarn (ab dem Abfahrtsdatum am 17. April) als auch in Österreich“, bemerktUkrsalisnyzja

Direktnachrichten Ukraine – Ungarn (Mukatschewo – Debrecen, Mukatschewo – Budapest, Tschop – Zahony), werden später in der Anwendung erscheinen.

Zuvor haben wir bereits berichtet, dass Ukrsalisnyzja den Online-Verkauf von Tickets nach Österreich eröffnet hat, die in der AnwendungUkrsalisnyzjachru Diya erworben werden können. Pidpis und internationale Fahrkartenschalter der Bahnhöfe.