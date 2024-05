Ukrsalisnyzja hat die Preise für Bettwäsche in Zügen erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bettwäsche in Plackart- und Abteilwagen wird 80 Hrywnja kosten, in CB-Wagen – 120 Hrywnja.

Ukrsalisnyzja kündigte eine Erhöhung der Kosten für Bettwäsche-Sets in Plackart- und Abteilwagen um das 1,6-fache an – bis zu 80 Hrywnja, in SV-Wagen – um das Doppelte, bis zu 120 Hrywnja. Dies berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 22. Mai.

„Ukrsalisnyzja ändert die Kosten für Bettwäsche in Personenzügen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren wird sie indexiert. Die Fahrgäste erhalten nun einen besseren Service. So wird ab dem 22. Mai die Bettwäsche in Plackart- und Abteilwagen 80 Hrywnja (statt 50 Hrywnja) kosten, in Wagen CB – 120 Hrywnja (statt 60 Hrywnja)“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Tag zuvor Ukrsalisnyzja die Bettwäsche in den Zügen ersetzt hat. Bis Ende Juni werden die Matratzen und Kissen auf allen Langstreckenflügen komplett ausgetauscht sein.

Das Unternehmen entwickelt auch eine eigene App, ein Treueprogramm, Kindersitze und barrierefreie Sitze.

„Das Unternehmen hält die Kosten für den sozial wichtigen inländischen Schienenpersonenverkehr auf dem Vorkriegsniveau, und die regelmäßigen Evakuierungs- und medizinischen Flüge sind kostenlos“, fügte Ukrsalisnyzja hinzu.