Ein Unternehmer in Vorkarpaten hat 20 Wohnungen, die dem Verteidigungsministerium gehören, weiterverkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Unternehmer aus Kolomyia hat 20 Wohnungen, die dem ukrainischen Verteidigungsministerium gehören sollten, auf eine juristische Person übertragen und weiterverkauft. Dies berichtet die Polizei der Region Iwano-Frankiwsk.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein 66-jähriger Bauunternehmer aus Kolomyia Ende 2021 zwei Verträge mit dem Verteidigungsministerium der Ukraine unterzeichnet hat. Den Unterlagen zufolge kaufte die Behörde von dem Unternehmer 30 Wohnungen für Militärangehörige in einem im Bau befindlichen Haus in Kolomna. Für die Wohnungen zahlte das Verteidigungsministerium über 6,7 Millionen Hrywnja.

Der Unternehmer verpflichtete sich, das neu errichtete Gebäude bis zum 15. April 2022 in Betrieb zu nehmen und den Eigentumstitel beim Verteidigungsministerium der Ukraine zu registrieren. Der Angeklagte schloss jedoch bald darauf zusätzliche Vereinbarungen mit dem Verteidigungsministerium, um die Registrierung des Eigentums an den Wohnungen beim Ministerium bis zum 27. Oktober 2022 zu verschieben.

Ende Juli 2022 registrierte er 20 Wohnungen in seinem eigenen Unternehmen und verkaufte sie dann durch notarielle Kaufverträge an Privatpersonen weiter. Dadurch verursachte der Bauträger dem Verteidigungsministerium einen Schaden in Höhe von 6.717.324 Hrywnja.

Der Angeklagte wurde des Betrugs in besonders großem Ausmaß für verdächtig erklärt. Dem Bauträger drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums. Die Wohnungen wurden per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt.

Die Frage der vorbeugenden Maßnahme des Verdächtigen wird derzeit geprüft.

Es wurde auch berichtet, dass ein Plan zur Veruntreuung von Geldern beim Bau von Wohnungen für das Verteidigungsministerium aufgedeckt wurde.