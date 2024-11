In Uschhorod sprang eine Frau von einer Fußgängerbrücke

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Anfang dieses Jahres versuchte eine Frau, Selbstmord zu begehen, indem sie aus dem Fenster eines mehrstöckigen Gebäudes sprang.

In Uschhorod hat eine Frau versucht, Selbstmord zu begehen, indem sie von einer Fußgängerbrücke sprang. Dies berichtete der Journalist Witalij Glagola am Montag, den 4. Oktober in Telegram.

„Heute sprang in Uschhorod eine 1992 geborene Frau von einer Fußgängerbrücke. Polizeibeamte, die am Tatort eintrafen, zogen sie sofort aus dem Wasser und übergaben sie den Sanitätern. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand ist weiterhin ernst“, schrieb er.

Bei der Frau wurden Frakturen an beiden Armen (einer offen, der andere geschlossen), eine Hirnprellung und ein Brusttrauma diagnostiziert.

Der Journalist stellte fest, dass dies nicht der erste Selbstmordversuch der Frau ist. Anfang dieses Jahres hatte sie bereits versucht, ihr Leben durch einen Sprung aus dem Fenster eines Wohnblocks zu beenden.

Vorsicht, sensibler Inhalt!

Wir erinnern daran, dass in der Region Poltawa in einem der territorialen Zentren für Rekrutierung und soziale Unterstützung an der Sammelstelle für Wehrpflichtige die Leiche eines Mannes mit Anzeichen von Selbstmord gefunden wurde.