Er verkaufte Daten über Straßensperren: Ein Ordnungshüter wurde in der Region Sumy enttarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Gesetzeshüter hat Informationen über den Standort von Einheiten, Straßensperren der Verteidigungskräfte und Passwörter für deren Durchfahrt an einen Anwohner verkauft. Ihm drohen nun bis zu 10 Jahre Gefängnis.

Der Ordnungshüter aus der Region Sumy hat sich wegen des Verkaufs von Informationen mit eingeschränktem Zugang an Einwohner der Grenzregion verdächtig gemacht. Darüber informiert der Pressedienst des State Bureau of Investigations am Mittwoch, den 10. Juli.

Im Februar dieses Jahres bot er einem Anwohner Hilfe bei der ungehinderten Fahrt mit dem Auto innerhalb des Grenzgebiets an.

Der Gesetzeshüter versprach, Informationen über den Standort von Einheiten und Kontrollpunkten der Verteidigungsstreitkräfte sowie Passwörter für die Durchfahrt zu geben. Gleichzeitig drohte er mit persönlicher Behinderung im Falle einer Weigerung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vollstrecker es geschafft hat, von dem Mann 30 Tausend Hrywnja zu bekommen.

Der Gesetzeshüter wird beschuldigt, einen ungebührlichen Vorteil erhalten zu haben, verbunden mit Erpressung und der Verbreitung von Informationen über die Bewegung und den Standort der Streitkräfte der Ukraine.

Die Sanktion sieht eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren vor.

Zuvor hatten Grenzbeamte an der Grenze zu Ungarn einen jungen Mann erwischt, der sich als Vater von mehreren Kindern ausgab.

Ebenfalls in den Vorkarpaten „kaufte“ ein Mann ein drittes Kind, um ins Ausland zu gehen. Und an der Grenze zur Slowakei wurde ein Einwohner Kiews festgenommen, der sich als Nigerianer ausgab.

FacebookNewsMastodonTelegramXVKRSS Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Das State Investigation Bureau (SBU) hat die Ermittlungen im Fall einer kriminellen Gruppe abgeschlossen, die Lebensmittel für ukrainische Soldaten im Wert von fast 6 Millionen Hrywnja veruntreut hat.