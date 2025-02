Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gelder, die die Demurynskyj GOK an den russischen Oligarchen Mikhail Shelkov zahlen musste, bleiben in der Ukraine.

Verstaatlichte Vermögenswerte des nicht sanktionierten russischen Oligarchen im Wert von 29 Millionen Dollar. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 17. Februar.

Die Rede ist von dem russischen Milliardär Mikhail Shelkov. Bei den Einnahmen des Staates wurde das Forderungsrecht der von ihm kontrollierten nicht ansässigen Unternehmen im Rahmen des Finanzkreditvertrags eingezogen. Im Rahmen dieses Vertrages schuldete LLC Demurinsky Mining and Processing Combine 29 Millionen Dollar. Die Gelder, die das Kombinat an den russischen Oligarchen zu zahlen hatte, verbleiben daher in der Ukraine.

Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Bergbau- und Verarbeitungsunternehmen in der Region Dnipropetrowsk seit 2012 im Besitz eines russischen Oligarchen war. Seit Jahrzehnten liefert dieses Unternehmen Rohstoffe an die Russische Metallurgische Korporation, den weltweit größten Titanproduzenten und Ausführer von 40 Prozent der staatlichen russischen Verteidigungsaufträge.

Zuvor wurden gemäß der Entscheidung des Obersten Anti-Korruptionsgerichts die Vermögenswerte von Shelkov im Wert von über 2 Mrd. Hrywnja verstaatlicht, einschließlich der Vermögenswerte des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine neulich die Schulden von Shelkovs Titankombinat verstaatlicht hat. Das Bergbau- und Verarbeitungswerk Demurynskyj, das dem Russen gehörte, wird versteigert werden.