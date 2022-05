Die Verteidiger von Mariupol haben vier Handlungsoptionen - Asow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Nachrichtenoffizier des Asow-Regiments, Ilja Samoilenko, ist der Meinung, dass die Verteidiger der blockierten Stadt Mariupol vier Handlungsoptionen haben, von denen die einzig akzeptable der Kampf ist.

„Was die Chancen angeht, die wir hier haben, werde ich Ihnen dasselbe sagen, was ich meinen Kameraden, den Soldaten, sage… in einer so kritischen Situation wie jetzt haben wir vier Möglichkeiten… Die erste – Sie können natürlich einfach Ihre Waffen niederlegen und in der Ecke sitzen und auf das Ende warten, es wird ein langsamer Tod durch Verhungern oder ein schneller Tod durch eine Bombe sein, akzeptieren Sie es einfach. Die zweite Möglichkeit besteht darin, irgendwie wegzulaufen, wie ein Feigling, der nur an sein eigenes Leben denkt und nicht an seine Pflicht“, sagte Samoilenko bei einem Briefing vom blockierten Asowstal aus.

Ihm zufolge ist die Situation so, dass die Verteidiger von Mariupol mehr als 100 Kilometer von den Hauptstellungen der ukrainischen Streitkräfte entfernt sind und es unmöglich ist, sie zu durchbrechen.

„Die dritte Möglichkeit ist, die Waffen niederzulegen und sich einfach zu ergeben. Und die vierte Option ist die einzige Möglichkeit, die Ihnen das Leben garantiert und bei der Sie sich nicht für Ihre Taten schämen müssen – aufstehen und kämpfen“, betonte Samoilenko.

Der Offizier betonte, dass die Gefangenschaft für die „Asow“ den Tod bedeute, da der Feind alle Regeln und Gebräuche des Krieges verletze. Und die Kämpfer haben klare Beweise dafür…