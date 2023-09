Verteidigungsministerium: Ukrainische Streitkräfte setzen Offensive an der Südfront fort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte haben erfolgreich eine Offensive im Gebiet Robotyne und Werbowe in der Region Saporischschja gestartet. In der vergangenen Woche wurden 1,5 Quadratkilometer Territorium im Süden geräumt, sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 11. September in einer Sendung des Militärischen Medienzentrums.

Sie wies darauf hin, dass die Gegenoffensive an der südlichen Front fortgesetzt wird.

„Bei den Offensiven in der vergangenen Woche hatten wir Erfolge südlich von Robotyne und westlich von Werbowe“, betonte die stellvertretende Verteidigungsministerin und fügte hinzu, dass die ukrainische Armee in diesen Gebieten an Boden gewinnt.

Laut Maljar stehen die Verteidigungskräfte vor ernsthaften Hindernissen durch den Feind, aber „die erste Verteidigungslinie“ der Russen sei bereits irgendwo durchbrochen worden.

„Es gibt Fortschritte, gewisse Erfolge. In der vergangenen Woche haben wir dort (im Süden) 1,5 Quadratkilometer befreit“, betonte der stellvertretende Minister.