In der "Volksrepublik Donezk" sind 33 ukrainische Militärs zu 27-29 Jahren hinter Gittern verurteilt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der selbsternannten „Donezker Volksrepublik“ hat das Besatzungsgericht 33 ukrainische Militärangehörige der 36. Marinebrigade der ukrainischen Marine und der 17. Panzerbrigade der Streitkräfte der Ukraine zu 27 bis 29 Jahren in einer strengen Regimekolonie verurteilt. Darüber schreibt heute, am 7. Februar, unter Berufung auf das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation Meduza.

Es wird berichtet, dass die Angeklagten in dem Fall unter den Artikeln über grausame Behandlung von Zivilisten, Mord, versuchter Mord und vorsätzliche Beschädigung des Eigentums anderer Personen für schuldig befunden wurden.

Der Anklageschrift zufolge beschoss das ukrainische Militär in den ersten Tagen der russischen Invasion in der Ukraine vom 24. Februar bis zum 10. März 2022 Wohnhäuser in den Dörfern Sartana, Sakhanka, Talakovka, Stariy Krym, Zaichenko und Dzerzhinskoye in der Region Donezk. Dabei wurde ein 17-jähriger Zivilist getötet und eine Frau erlitt eine Hirnprellung. 42 Haushalte und zwei zivile Autos wurden in den beschossenen Dörfern beschädigt und zerstört.

Das russische Ermittlungskomitee hat die Namen einiger der Verurteilten veröffentlicht: Roman Shostak, Vladimir Torshin, Denis Nazarov, Artem Shvydkoy, Alexander Oleinik (alle – 36. Brigade), Alexander Plotnikov, Yuri Akimov, Sergei Paliychuk, Sergei Dovgalyuk, Mikhail Izotov, Yevgeny Potov, alle – 17. Brigade)“, heißt es in der Veröffentlichung.

Wir werden daran erinnern, dass in der „LDonezker Volksrepublik“ ein gefangener ukrainischer Journalist zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde.