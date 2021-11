In Vorkarpaten ist ein Obdachloser erfroren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Obdachloser starb in Kalush, Region Iwano-Frankiwsk, an Unterkühlung. Dies teilte die Katastrophenschutzabteilung der staatlichen Regionalverwaltung von Iwano-Frankiwsk am Dienstag, den 23. November mit.

Ein obdachloser Mann wurde in das zentrale Bezirkskrankenhaus von Kalush eingeliefert, als er bereits im Koma lag. Der Mann starb, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen.

„Ein Mann ohne festen Wohnsitz (die Personalien werden noch ermittelt) wurde mit der Diagnose Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Bürger starb, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen“, heißt es in dem Bericht.