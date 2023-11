In den Vorkarpaten sind 11 Patienten mit Hepatitis A registriert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In medizinischen Einrichtungen in den Vorkarpaten sind 11 Menschen, darunter fünf Kinder. Darüber berichtet Transkarpaten Regionale regionale Militärverwaltung.

„Mit dem heutigen Tag befinden sich in den medizinischen Einrichtungen der Region 11 Personen mit einer bestätigten Diagnose in stationärer Behandlung, darunter fünf Kinder (der Zustand der Patienten ist nicht schwer). Allerdings können wir jetzt nicht von einem Ausbruch sprechen, weil es dafür keine Gründe gibt. Von einem Ausbruch spricht man, wenn drei bis fünf Fälle in einer Umgebung, in einer Familie, einem Kollektiv oder einer Klasse registriert werden“, sagte Anatolij Pshenichny, Direktor des Gesundheitsamtes der Oblast-Militärverwaltung, auf einer Pressekonferenz.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres in den Vorkarpaten 125 Fälle von Virushepatitis A festgestellt. Diese saisonale Krankheit ist zyklisch: ihre Ausbrüche treten alle fünf oder sechs Jahre wieder auf. Im Jahr 2009 war die Zahl der Patienten in der Region zum Beispiel neunmal höher als die aktuellen Zahlen, 2013-14 – 15-mal und 2017-2018 – sieben- bis achtmal.

„Viele Gemeinden verzeichnen eine Zunahme der Krankheit, daher müssen wir heute alle in unserer Macht stehenden Präventivmaßnahmen ergreifen. Es wird ein Reaktionsplan entwickelt, in den kommenden Tagen wird eine Kommission für TEB und Notfälle abgehalten, um diese zu genehmigen und in die Realität umzusetzen“, sagte der Direktor der Abteilung für Gesundheit der regionalen Militärverwaltung.

Wir werden daran erinnern, in Iwano-Frankiwsk Region auf Krankenhausbehandlung sind acht Menschen mit Hepatitis A diagnostiziert, darunter drei Kinder.