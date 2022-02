Die Wärme ist da! Die Wettervorhersage für den 21. Februar in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Wetter in Kiew am Montag, 21. Februar, wird warm sein. In der Hauptstadt der Ukraine werden an diesem Tag keine Niederschläge erwartet. Die Windböen erreichen 12 m/sec.

Das Ukrhydrometeocenter berichtet.

Heute schwankt das Thermometer in Kiew zwischen 7 und 9 Grad Celsius. Weder Regen noch Schnee werden an diesem Tag erwartet. Der Wind weht mit 7-12 m/s aus Südwest.

Was ist bei starkem Wind zu tun?