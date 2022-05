Das Wärmekraftwerk Saporischschja in Energodar hat seinen Betrieb eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Wärmekraftwerk Saporischschja im besetzten Energodar hat seinen Betrieb wegen Kohlemangels eingestellt. Dies gab der Bürgermeister der Stadt, Dmitri Orlow, am Donnerstag, dem 5. Mai, bekannt.

„Leider ist dies ein erzwungener Schritt – dem Unternehmen ist die Kohle ausgegangen. Und es gibt keine Möglichkeit, seine regelmäßige Versorgung zu organisieren. Dies ist sowohl auf die Besetzung unserer Stadt als auch auf logistische Schwierigkeiten aufgrund der ständigen Feindseligkeiten im Süden der Ukraine, der zerstörten Infrastruktur, Brücken und Eisenbahnstrecken zurückzuführen“, sagte er.

Das Personal des Kraftwerks wurde vorübergehend in den Zwangsurlaub versetzt.

„Die Abschaltung des Kraftwerks Zateplovaya hat keine Auswirkungen auf die Versorgung der Stadtbevölkerung mit öffentlichen Dienstleistungen. Die Licht-, Wärme- und Warmwasserversorgung in Energodar wird weiterhin vom Kraftwerk Saporischschja sichergestellt. Die Temperatur des Warmwassers kann jedoch um mehrere Grad sinken. Das ist das Ergebnis der Arbeit der „Befreier“ in Energodar. Eines von vielen Beispielen für die Zerstörung und Vernichtung von allem, was sie erreichen können“, betonte Orlow.