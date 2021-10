Wir waren verlobt - Skorokhod erzählt neue Details über den toten Poliakohod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Abgeordnete Anna Skorokhod sagte, dass der Abgeordnete Anton Poliakohod getötet wurde und dass sie mit ihm verlobt gewesen sei. Dies sagte sie am Sonntag, 31. Oktober, in einer Sendung eines ukrainischen Fernsehsenders.

„Wir waren verlobt und wollten an seinem Geburtstag heiraten. Er wollte es unbedingt, weil es für ihn ein großes Fest war. Ich bin also eher ein Freund als ein Liebhaber. Ich mag den ganzen Schlamm nicht, der hier rein- und rausgetragen wird. Und all der Blödsinn, der verbreitet wird, auch von den Strafverfolgungsbehörden, der nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ich möchte für das ganze Land offen und freimütig erklären, dass Anton Poliakoff ermordet wurde. Und denken Sie sich nichts aus, und sagen Sie nichts über Drogen oder sonstiges Geschwafel, das sich Herr Yenin ausdenkt. Wenn sie sich selbst beurteilen, sollten sie nicht alle in einen Topf werfen“, erklärte sie.

Die Politikerin reagierte auch auf die Äußerungen Tretjakowas über Anton Poljakow.

„Das sind Krebszellen in unserer Gesellschaft, die wir loswerden müssen. Aber leider haben sie die Einrichtungen, in denen sie sein sollten, geschlossen“, antwortete sie scharf.

Anna wies auch Gerüchte zurück, wonach Anton vor seinem Tod über eine Rückkehr zur Fraktion der Diener des Volkes verhandelt habe.

