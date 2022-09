Wechselkurs vom 16. September: Bargeld Hrywnja leicht gestärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am Freitag, 16. September, das Bargeld Hrywnja auf dem „schwarzen“ Markt leicht gestärkt – der Wechselkurs schwankt bei 41,62 – 41,93.

Dies ist in den Daten der Website minfin.com.ua, finance.ua angegeben.

Ab 13:50 Uhr liegt der Dollarkurs auf dem Schwarzmarkt bei 41,62 – 41,93 Hrywnja, am Donnerstag, den 15. September, schwankte er bei 41,76 – 41,94 Hrywnja.

Auch die Hrywnja hat sich gegenüber dem „schwarzen“ Euro gefestigt, die Notierungen liegen derzeit bei 40,76 – 41,07 Hrywnja. Zum Vergleich: Am Donnerstag schwankte der Kurs bei 40,80 – 41,16 Hrywnja.

Die durchschnittlichen Wechselkurse an den Bankkassen waren wie folgt:

US-Dollar – 40,9 – 41,7 Hrywnja (der Kurs am 15. September – 41,0 – 41,7 Hrywnja);

Euro – 40,4 – 41,3 Hrywnja (der Kurs am 15. September – 40,35 – 41,3 Hrywnja).

Bei den Banken sind die Bargeldkurse wie folgt:

Privatbank – 39,5 – 39,9 Hrywnja;

Oschtschadbank – 39,8 – 39,99 Hrywnja;

Ukreximbank – 39,6 – 39,99 Hrywnja;

Raiffeisen – 41,2 – 41,65 Hrywnja.

Was den bargeldlosen Zahlungsverkehr betrifft, so beträgt der Kurs für Kartenzahlungen in der Privatbank 37,313 Hrywnja pro Dollar, in der Oshchad – 37,12 Hrywnja, in der Universal Bank (Monobank) – 37,5 Hrywnja.