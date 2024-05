Es werden Explosionen im vorübergehend besetzten Rovenky in der Region Luhansk gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Anwohner des vorübergehend besetzten Rovenky in der Region Luhansk haben Aufnahmen eines Feuers veröffentlicht und über laute Explosionen geschrieben.

In der vorübergehend besetzten Stadt Rovenky in der Region Luhansk kam es am Freitag, den 10. Mai, zu Explosionen, gefolgt von einem Feuer. Dies wird von lokalen Telegram-Kanälen berichtet.

Es wird angegeben, dass die Explosionen gegen 22 Uhr stattfanden. Aus der Region Luhansk wurde berichtet, dass es mindestens drei Explosionen gab, nach denen sich der Himmel in einen Dunst verwandelte.

Die russische Propaganda und lokale pro-ukrainische Telegram-Kanäle berichten von angeblichen Drohnenangriffen auf das Öldepot.

Im Internet ist ein Video der Explosion mit anschließendem Feuer aufgetaucht.

Später gab es Informationen über einen Toten und sechs Verletzte infolge der Explosion.

Es gibt jedoch keine offizielle Version des Vorfalls. Rovenky liegt im tiefen Hinterland, etwa 110 km von der Frontlinie entfernt.

Erinnern Sie sich daran, dass Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes die Ölraffinerie von Rjasan in Russland und die Raffinerie in der Region Woronesch der Russischen Föderation angegriffen haben.