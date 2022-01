Werden wieder Weihnachtsbäume fallen? Schlechtes Wetter wird in die Ukraine zurückkehren (Karte)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Wetter in der Ukraine wird sich wieder verschlechtern – es wurde eine Sturmwarnung herausgegeben. Für morgen, den 17. Januar, werden starke Windböen erwartet.

Dies berichtet das Ukrhydrometzentrum.

Wo die Situation kompliziert wird

In der Nacht in den westlichen und nördlichen Regionen und tagsüber in der gesamten Ukraine wird es Windböen von 17-22 m/s geben (Gefahrenstufe I, gelb).

In den Regionen Lwiw, Ternopil, Iwano-Frankiwsk und Tscherniwzi werden tagsüber Böen von 25-28 m/s (Gefahrenstufe II, orange) auftreten.

In den Karpaten, nachts leichter Schnee, tagsüber starker Schneefall, Windböen 25-30 m/s, Schneesturm.

Dort, wo es am 17. Januar stürmische Winde geben wird. Foto: Bildschirmfoto

Folgen des schlechten Wetters

Am Freitag, den 14. Januar, wütete in der Ukraine ein schlechtes Wetter. Im Laufe des Tages wehte der Wind in unserem Land Bäume um, und einige Dörfer waren ohne Strom.

In Nosovka, Region Tschernihiw, stürzte aufgrund starker Windböen ein Weihnachtsbaum im Stadtzentrum um. Sie werden den Baum nicht wieder aufstellen können – er wird abgebaut.

Riwne wurde von schlechtem Wetter heimgesucht. Trotz des Winters hat es in der Stadt geblitzt und gedonnert.