Wie die Ukraine die US-Wahlen beeinflusst | Achterbahn

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Worüber haben Selenskyj und Trump während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten gesprochen und warum wurde Selenskyj beschuldigt, sich in die US-Wahlen einzumischen – im Suspilne-Podcast „Achterbahn“

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf sich mit Trump während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten. Einen Tag zuvor hatte Trump einen Brief veröffentlicht, in dem der ukrainische Präsident ihn um ein gemeinsames Treffen bat, vermutlich um einen Plan für den Sieg der Ukraine zu teilen. Während des Treffens sagte Trump, er sei mit Putin befreundet und wolle den Krieg in der Ukraine mit einem „fairen Deal“ beenden.

Zu Beginn des Besuchs von Selenskyj in den Vereinigten Staaten warfen ihm die Republikaner vor, eine andere Präsidentschaftskandidatin, Kamala Harris, zu unterstützen und leiteten eine Untersuchung von Selenskyjs Besuch in einer Rüstungsfabrik in Pennsylvania ein.

Aus welchen Gründen Selenskyj beschuldigt wurde, worauf die abrupte Änderung in Trumps Aussagen über Selenskyj und den Krieg in der Ukraine hindeutet, worüber Selenskyj und Trump gesprochen haben, wie die Stimmung in diesem Gespräch war und welche Ergebnisse vom Besuch des ukrainischen Präsidenten in den Vereinigten Staaten zu erwarten sind – darüber sprechen wir in der neuen Folge des Achterbahn-Podcasts.

Achterbahn. Illustration von Serhij Maidukov für Suspilne