Die so genannten „Behörden“ in den vorübergehend unkontrollierten Gebieten der Regionen Luhansk und Donezk haben die Ausgangssperre wieder eingeführt. Dies berichtete Novosti Donbassa am Donnerstag, den 30. September, unter Berufung auf Daten des ORDLO.

Bereits am 1. Oktober wird die Ausgangssperre in ORLO wieder eingeführt. Die Regelung ist seit August für einen Monat ausgesetzt, und die Wochenendsperre endet am 30. September im ORLO-Gebiet.

Beachten Sie, dass die Ausgangssperre von 23.00 bis 4.00 Uhr gilt, wobei ein Verstoß von einer Stunde oder mehr mit einer „Verwaltungsstrafe“ geahndet wird. Ist eine Person jedoch alkoholisiert, wird sie zur Rechenschaft gezogen, wenn die Sperrstunde 30 Minuten lang nicht eingehalten wird.

Als die Ausgangssperre aufgehoben wurde, verstärkte das LNRD die Straßenpatrouillen und die Kontrollen der Anwohner. Die Menschen wurden festgenommen und zur Identitätskontrolle in die Büros der „LDNR-Polizei“ gebracht. Besonders gefährdet waren Bewohner der ORDLO, die nur einen ukrainischen Pass besaßen.

Es sei daran erinnert, dass die Volksrepublik Donezk unbewohnte Wohnungen in „Staatseigentum“ überführen wird. Das „herrenlose“ Eigentum wird vom „Staat“ übernommen, der verspricht, die Wohnungen an „Bedürftige“ zu vergeben.

Außerdem wurde berichtet, dass die selbsternannte Volksrepublik Donezk damit begonnen hat, Diplome in der Russischen Föderation auszustellen. Die russischen Behörden erkennen bereits die in der Volksrepublik Donezk ausgestellten Hochschuldiplome an.