Wiederherstellung der Gasversorgung in 50 Siedlungen im Gebiet Cherson - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gasversorgung wurde in 50 von 86 Siedlungen mit zentraler Gasversorgung im rehabilitierten Teil des Gebiets Cherson wieder aufgenommen. Dies berichtete die Stadtverwaltung von Cherson am Samstag, den 3. Dezember, in ihrem Telegramm-Kanal.

„Die Versorgung mit blauem Brennstoff wurde in 50 von 86 Siedlungen, die über eine zentrale Gasversorgung verfügen, wieder aufgenommen. Die Gasversorgung wird in Velyka Aleksandrovka, Malaya Aleksandrovka, Novodmitrovka und Vysokopolye wieder aufgenommen“, heißt es in der Erklärung.

Am 3. Dezember wurde die Stromversorgung in den Dörfern Trifonovka und Dolgovo im Bezirk Berislav wieder aufgenommen.