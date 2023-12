Das Wort eines Patsan: wie die russische TV-Serie die Ukrainer spaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine neue russische Fernsehserie Slovo Patsana gewinnt in der Ukraine an Popularität. Blut auf dem Bürgersteig. Allein die Tatsache, das Produkt aus der Russischen Föderation zu sehen, löste eine Welle von Diskussionen in den sozialen Netzwerken und Streit unter den Nutzern aus. Außerdem belegte der Soundtrack zur Serie den ersten Platz in der Rangliste der beliebtesten Songs in der Ukraine von Apple Music.

Worum es in der Serie geht

Der Band erzählt die Geschichte des Kampfes verschiedener krimineller Gruppen in Kazan in den 1980er Jahren. Die Hauptfiguren sind 14-jährige Schulkinder, die sich in einer dieser Straßenbanden wiederfinden, wo sie lernen zu kämpfen, Leute auszurauben und auch die Gesetze der örtlichen Behörden kennenlernen.

Dem Regisseur des Films, Zhori Agrusovtsev, wurde vorgeworfen, die Gewalt zu romantisieren, aber er bestreitet dies.

„Der Zuschauer sieht, was dort als nächstes passiert. Das Thema ist, dass Verbrechen nicht ungestraft bleiben können. Und die Romantisierung besteht darin, dass unsere Helden nicht eindeutig böse sind, sondern oft komplex, verwirrt und vom Weg abgekommen sind“, sagte er.

‚Im Fadenkreuz‘ Jugendliche

Die wichtigsten „Kenner“ des Films sowohl in Russland als auch in der Ukraine waren Teenager und junge Leute. Sie posten aktiv in TikTok Videoausschnitte aus der Serie oder nehmen ihre eigenen mit den Worten der Figuren auf.

Außerdem hat der Soundtrack zur Serie Piyala von der russischen Band Aigel den ersten Platz in der Top 100 Bewertung in der Ukraine auf der Musikhörplattform Apple Music eingenommen. Das bedeutet, dass dies die Komposition ist, die von den Ukrainern am häufigsten gewählt und am meisten gehört wird. Es ist bemerkenswert, dass russische Künstler in der Liste ukrainische Künstler „bewegt“ haben.