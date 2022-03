Die Zahl der ausländischen Studenten in Sumy ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit sind etwa 1.700 Studenten aus aller Welt in Sumy. Dies gab der Minister für Bildung und Wissenschaft, Serhij Shkarlet, am Sonntag, dem 6. März, bekannt.

Er fügte hinzu, dass die Abteilung in Kontakt mit den Rektoren der Universitäten in Sumy steht. Die Schüler sind in Schutzräumen untergebracht.

Serhij Shkarlet sagte, dass die Studenten, die jetzt in Sumy sind, von den Universitätsbehörden betreut werden. Sie werden mit Wasser und warmem Essen versorgt.

Der Minister sagte, dass es bis auf weiteres unmöglich sei, Menschen, einschließlich ausländischer Studenten, aus Sumy zu evakuieren, da das russische Militär die Möglichkeit der Evakuierung von Zivilisten blockiere…