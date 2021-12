Zusammenfassung des Sonntags: Der Start des єPidtrim und die Delegation aus den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Projekt єPidtrimk gestartet

Die Ukraine hat das Projekt єPidtrimk gestartet, in dessen Rahmen vollständig geimpfte Ukrainer bis einschließlich 29. Dezember über die Dija-App einen Antrag auf 1 000 Hrywnja stellen können. Bis zum Tag der Einführung haben bereits mehr als drei Millionen Bürger der Ukraine Mittel erhalten.

US-Kongressabgeordnete besuchen die Ukraine

Eine Delegation des US-Kongresses besuchte die Ukraine, um die militärische Aufstockung der russischen Truppen in der Umgebung des Landes zu erörtern und die Unterstützung Washingtons für Kiew angesichts der russischen Aggression zu unterstreichen. Die Delegation wurde vom Kongressabgeordneten Jason Crowe geleitet.

Drei Weihnachtsbäume in der Ukraine an einem Tag umgestürzt

Die wichtigsten Weihnachtsbäume dieser Siedlungen sind im Dorf Kvasilov in der Nähe von Riwne, in Lebedyn in der Region Sumy und in Mariupol umgestürzt. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde jedes Ereignis durch einen starken Wind verursacht. Es gab keine Verletzten.

Rekordschneefall auf der Vernadsky-Station in der Antarktis

In der Antarktis ist auf der Galindez-Insel, auf der sich die ukrainische Station Akademik Vernadsky befindet, eine Rekordschneemenge gefallen. Die Schneedecke erreichte eine Höhe von 2,75 Metern, was nach Angaben der Polarforscher einen Rekord für die letzten 20 Jahre darstellt.

Zwei Bahnhöfe in Kiew „vermint“

Die Strafverfolgungsbehörden der Stadt haben Informationen über angeblich verminte Haupt- und Südbahnhöfe überprüft. Zu diesem Zweck wurden alle Arbeiter und Passagiere evakuiert. Die Züge waren nicht betroffen.

Deutschland hat vorgeschlagen, Putin auf eine schwarze Liste zu setzen

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat vorgeschlagen, die Sanktionen gegen Russland wegen der Lage in der Ukraine zu erweitern und neue Restriktionen gegen die russische Führungsspitze, einschließlich Präsident Wladimir Putin, zu verhängen.

Die Gewinnerin des Junior Eurovision Song Contest steht fest

Die junge Sängerin Malena, die Armenien mit ihrem Lied Qami vertritt, hat den ersten Platz beim Junior Eurovision Song Contest 2021 gewonnen, dessen Finale in Paris stattfand. Sie erhielt 224 Punkte.

Die Vertreterin der Ukraine, die 14-jährige Olena Usenko aus Bila Zerkwa, erreichte 125 Punkte und wurde Sechste von 19 Finalisten.