Zwei Parteien haben die Initiative Klitschkos zur Einberufung eines Einheitsforums unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Parlamentsparteien Golos und Batkiwschyna haben die Initiative des Parteivorsitzenden der UDAR, Vitali Klitschko, zur Einberufung des Forums der Nationalen Einheit der Ukraine unterstützt, die am Freitag, den 4. Februar, auf dem Kongress der politischen Kraft angenommen wurde. Ukrainian News berichtet.

Insbesondere die Vorsitzende der Partei Golos, Kira Rudyk, und der stellvertretende Vorsitzende von Batkivshchyna, Serhij Sobolev, waren auf dem Kongress anwesend.

So sagte Rudyk in ihrer Rede, dass die Verfolgung der Opposition in der Ukraine zugenommen habe, weshalb sich die Oppositionsparteien zusammenschließen sollten.

Soboljew nannte seinerseits die Vereinigung von UDAR und Batkiwschtschyna im Jahr 2012 als Beispiel für eine solche Vereinigung…