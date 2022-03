Zweites Aleppo: Französischer Außenminister ruft zur Hilfe in Mariupol auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Mariupol, das von russischen Truppen belagert wird, erfordert nach Ansicht des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian ein sofortiges Eingreifen der internationalen Gemeinschaft. Dies erklärte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian laut The Guardian.

Auf einem Forum in Doha verglich er die Situation in Mariupol mit der Belagerung von Aleppo in Syrien, das bei der Operation der russischen und syrischen Regierungstruppen ebenfalls fast vollständig zerstört wurde.

Eine militärische Belagerung ist eine furchtbare Art der Kriegsführung, weil dabei Zivilisten massenhaft getötet und zerstört werden“, sagte Le Drian.

Wenn der Westen nichts unternehme, um den Zivilisten im umzingelten Mariupol zu helfen, so der Minister, sei das eine „kollektive Schuld“…