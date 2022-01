überschwemmung in Transkarpaten: Vermisster Teenager tot aufgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Leiche eines Jugendlichen aus dem Bezirk Rachiw, der am 5. Januar während der Überschwemmungen verschwunden war, wurde in der Region Transkarpaten gefunden. Dies meldete die Polizei in der Region am Freitag, den 7. Januar.

„Mitarbeiter der Polizeibehörde des Bezirks Rachiw haben nach dem kürzlich verschwundenen 13-jährigen Jungen gesucht. Die Polizei ermittelt derzeit alle Umstände des Todes des Teenagers“, heißt es in dem Bericht.

Wie sich herausstellte, erhielt die Polizei von Rachiw gegen 21.30 Uhr eine Nachricht über das Verschwinden einer 13-jährigen Bewohnerin der Siedlung Kobyletska Polyana. der 24-jährige Mann war mit seinem Kind auf einem Karren auf dem Heimweg aus dem Wald, als beim Überqueren des Flusses ein reißender Strom den Karren zu zerreißen begann – die Menschen waren im Wasser. Der Mann schwamm ans Ufer, aber der kleine Junge nicht.

Der Mann versuchte zunächst, selbst nach dem Jungen zu suchen, kontaktierte dann aber einen Ranger, der den Rettungsdienst verständigte.

„Polizeibeamte, Rettungskräfte und besorgte Bürger begannen sofort mit der Suche nach dem Kind. Heute, am 7. Januar, wurde die Leiche des Jungen ohne Anzeichen eines gewaltsamen Todes in der Nähe des Flussufers, 10 km vom Ort des Verschwindens entfernt, gefunden“, so die Polizei weiter…