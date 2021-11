10 neue Verkehrskameras werden auf den Straßen der Ukraine aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zehn weitere neue Verkehrskameras werden auf den Straßen der Ukraine in Betrieb genommen. Sie werden am 26. November in sieben Regionen erscheinen. Dies berichtete der stellvertretende Leiter der Polizeistreifenabteilung der NPU Alexej Beloshitsky.

„Ab dem 26. November werden auf den Autobahnen der Regionen Saporischschja, Lwiw, Ternopil, Donezk, Mykolajiw, Riwne und Charkiw automatische Kameras zur Durchsetzung der Verkehrsregeln aufgestellt“, schrieb er auf Facebook.

Standort der Geräte:

Saporischschja:

Nemirowitscha-Dantschenko-Straße in Richtung Lermontowa-Straße.

Lwiw:

Johannes-Paul-II-Allee in Richtung Tscherwona-Kalina-Allee;

Prinzessin-Olga-Straße in Richtung Wolodymyr-der-Große-Straße.

Ternopil:

Stepan Bandera Avenue in Richtung Jewhen Konovalets Street.

Gebiet Donezk

bei km 36 der Straße 492 H-20 in Richtung der Stadt Konstantinowka.

Nikolaevska oblast:

bei km 139 684 der Straße M-14 in der Nähe des Dorfes Konstantinovka;

bei km 200 036 der Straße N-24 in Richtung Nikolaev.

Gebiet Riwne:

bei km 394 318 der Straße M-06 in Richtung Lwiw;

bei km 328 826 der Straße M-06 in Richtung Kiev.

Charkiw Oblast:

bei km 49 934 der Straße R-46 in Richtung Schewtschenko Straße Bogoduchow Stadt.

Beloshitsky fügte hinzu, dass nach dem Start von 10 Kameras ab dem 26. November 246 Kameras zur Feststellung von Verkehrsverstößen in 24 Städten und 15 Regionen der Ukraine in Betrieb sein werden.

Wie Korrespondent.net bereits schrieb, haben die Kameras für Verkehrsverstöße 500 Millionen Hrywnja in den Haushalt eingebracht. Die Zahl der Kameras soll in den nächsten zwei Jahren auf 580 ansteigen…